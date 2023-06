Range Rover Evoque | ritocchi estetici e tecnologici per il suv compatto inglese – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tempo diper la, che beneficia di una nuova mascherina anteriore e di inediti gruppi ottici. Aggiornamenti che si accompagnano a quelli relativi alla paletta di colori disponibili per la carrozzeria e ai nuovi cerchi di lega. Tuttavia, le novità di sostanza sono all’interno dell’abitacolo, dove esordisce un grande display curvo da 11,4? dedicato all’infotainment – che integra l’assistente virtuale Alexa e consente di effettuare aggiornamenti Over-The-Air –, in grado di controllare le varie funzionalità della vettura. Estinti o quasi i pulsanti fisici: i pochi rimasti sopravvivono sul volante e sui braccioli delle portiere, dove è presente la console dell’alzacristalli. Occhio di riguardo speciale per le finiture: basti pensare che i sedili possono essere ...