Range Rover Evoque 2023 | caratteristiche | motori e prezzi del restyling

Per laEvoque arriva un leggero restyling che introduce alcune piccole novità di design e un rinnovamento della plancia. Con il Model Year 2024 , Landva dunque ad aggiornare questo modello ...LaEvoque si aggiorna per il Model Year 2024 con un restyling che ne esalta l'esclusività. La Suv inglese è da subito prenotabile in Italia con prezzi a partire da 49.800 euro. Nuovi fari ...SQADRA CHE VINCE CAMBIA POCO - Dopo cinque anni di permanenza sul mercato, laEvoque si aggiorna introducendo una serie di novità che interessano l' estetica e la tecnologia . Non ...

Dopo quattro anni dal debutto la Range Rover Evoque si aggiorna con nuovi interni, una ricca dotazione e vanta motori tutti elettrificati ...Range Rover Evoque 2024 è un model year importante. Introduce un infotainment più grande e migliora la qualità della vita a bordo. Prezzi e caratteristiche ...