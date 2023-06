Rai | tocca ad Andrea Pucci | la più fragorosa delle indiscrezioni

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Nuovesui volti Rai della prossima stagione televisiva. Stando a un retroscena di TvBlog, presto potrebbe approdare alla tv di Stato il comico, a cui potrebbe essere affidato un programma di intrattenimento nella prima serata di Rai 2. Si tratterebbe di un game show dal titolo Liberi tutti. L'idea di base della trasmissione sarebbe una sorta di escape room riadattata al mezzo televisivo. Stando a quanto trapelato, protagoniste saranno due squadre di concorrenti, che dovranno riuscire a evadere da una stanza, superando una serie di prove. Proprio come una escape room, insomma. Tuttavia, non è ancora chiaro se a partecipare saranno dei vip oppure no e se ci saranno anche degli opinionisti. Un'altra serata dedicata all'intrattenimento su Rai 2 potrebbe essere affidata, poi, a Max ...

...riguardante il cantante ormai diventato opinionista televisivo all'interno di svariati progetti...dunque smentire le indiscrezioni su Cristiano Malgioglio morto, alla luce del malinteso ...Massimo Gramellini , come accennato, lascerà ladirezione La7. Per lui un programma simile nella stessa fascia nel weekend. Il telemercatopure la rete di proprietà di Urbano Cairo che, ...La musica è cultura. E' arte chela passione di milioni di persone e che risuona in più mondi possibili: è questa la premessa ... Lastessa andrà in onda senza break pubblicitari 'per dare ...

Rai, lo scatto di Caterina Balivo: "Tocca a lei, a chi prende il posto" Liberoquotidiano.it

La giornata di oggi de la Controra spazia dalla rockstar della fisica Gabriella Greison al concerto delle 21.15, in piazza della Libertà, degli otto finalisti di Musicultura. Insomma, come sempre un p ...L'ultimo post di Francesca Tocca svela la verità sulla sua vita privata: ecco a chi appartiene il cuore della ballerina di Amici.