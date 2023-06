Quirinale | Mattarella riceve Lula

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina alil presidente della Repubblica Federativa del Brasile, S. E. Luiz Ina'cioda Silva, in visita ufficiale, ...

Il presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina alil presidente della Repubblica Federativa del Brasile, S. E. Luiz Ina'cio Lula da Silva, in visita ufficiale, intrattenendolo successivamente a ...Queste le parole con cuiha accolto il leader brasiliano al. Il riferimento è all' assalto dei bolsonaristi ai palazzi del potere a Brasilia, avvenuto dopo la sconfitta di Jair ...AlIl Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina alil Presidente della Repubblica Federativa del Brasile, S. E. Luiz Inácio Lula da Silva, in ...

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Repubblica Federativa del Brasile, ...