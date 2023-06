Questa foto di Biden con un pannolone è falsa

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il 3 giugno 2023 è stata pubblicata su Facebook un’immagine che ritrae il presidente degli Stati Uniti d’America Joein ginocchio a terra mentre viene aiutato a rialzarsi da tre uomini. Nellasi vede anche unper adulti spuntare dai pantaloni di. L’immagine è accompagnata da un commento in cui l’autore del post afferma che sembra proprio cheindossasse un. Si tratta di unamodificata, che veicola una notizia. Durante la cerimonia di laurea dell’Accademia dell’aeronautica degli Stati Uniti d’America, svoltasi il 1° giugno 2023 a nord di Colorado Springs nella contea di El Paso, in Colorado,è inciampato, cadendo sul palco. Il presidente statunitense è stato ...

... la bellissima influencer e imprenditrice in queste ultime settimane ha pubblicato diverselegate al mondo nerazzurro con cui ha avuto delle collaborazioni di lavoro nel corso di...... Azmeh ha spiegato alla testata americana di essere 'incredula' per'situazione irreale'. ... ledella manifestazione fuoriprogramma in carrozza Fotogallery - 'Trooping the Colour', il ...È avvenutomattina verso le 9.20. Secondo quanto ricostruito il mezzo pesante ha svoltato verso destra travolgendo la donna che, a bordo della sua bici, si trovava nei pressi della ...

No, questa foto non mostra una spiaggia affollata in Cina Facta

Francesco Coco, 45 anni, a 30 anni ha smesso con il calcio dando un taglio prematuro a un mondo che ha vissuto a livelli alti (Milan, Inter e Barcellona): «Volevo riappropriarmi della ...Si avvia a conclusione il processo al giuliese Francesco Giuseppe Totaro, accusato di induzione alla prostituzione minorile e pornografia minorile. Ieri, in aula, è stata sentita ...