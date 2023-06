Quel rifiuto dietro la lite | Fedez-Luis Sal | la testimonianza ribalta il quadro

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Amicizia finita traSal. Il duo del podcast Muschio Selvaggio ha litigato. Una notizia confermata prima dal rapper e poi dallo youtuber che non hanno evitato il botta e risposta. In ogni caso entrambi hanno preferito non scendere nei dettagli, ossia non spiegare da cosa sia nato tutto. Così, ci pensa l'account Instagram The Pipol Gossip a raccontare il presunto vero retroscena che si nasconderebbeil litigio. "Dopo la clamorosa rottura mediatica, noi abbiamo scoperto che i primi dissapori sono nati quandosi è rifiutato di accettare di entrare in Dom, la società di talenti diche gestisce nomi come Andrea Damante o Awed ex naufrago dell'Isola dei Famosi. Il no di Sal è stato l'inizio della fine" si legge nel post. Tutta dunque colpa dell'agenzia fondata nel 2020 ...