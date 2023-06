Quei bambini che l’Italia rende orfani di madri vive e presenti

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Nei giorni scorsi, la procura di Padova ha deciso di impugnare 33 atti di nascita di figli di coppie omogenitoriali, uno dei quali risalente addirittura al 2017. Si tratta di bambine econ due: in tutti i casi, entrambe registrate all’anagrafe e quindi risultanti sui documenti dei figli, e come tali riconosciute a pieno titolo genitrici dalla legge, con tutto il corredo di obblighi e diritti nei confronti del figlio, anche in caso di separazione o di morte. Finora. Non sarà più così: la procura ha deciso di non riconoscere, e quindi di eliminare dai documenti, lenon biologiche. Così facendo, il sistema giudiziario italiano obbliga questia essereformali di un genitore, sostituto all’anagrafe con la formula padre ignoto (o madre ignota, se trattasi di due padri), ...

Quei bambini di Padova travolti da norme e ideologie a misura di adulto La Gazzetta del Mezzogiorno

Le ultime vicende della procura di Padova sull'omogenitorialità non hanno lasciato indifferente Marco Mengoni. La questione della "seconda mamma" che no appare nel ...