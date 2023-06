Quei bambini che l’Italia rende orfani di madri vive e presenti

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Nei giorni scorsi, la procura di Padova ha deciso di impugnare 33 atti di nascita di figli di coppie omogenitoriali, uno dei quali risalente addirittura al 2017. Si tratta di bambine econ due: in tutti i casi, entrambe registrate all’anagrafe e quindi risultanti sui documenti dei figli, e come tali riconosciute a pieno titolo genitrici dalla legge, con tutto il corredo di obblighi e diritti nei confronti del figlio, anche in caso di separazione o di morte. Finora. Non sarà più così: la procura ha deciso di non riconoscere, e quindi di eliminare dai documenti, lenon biologiche. Così facendo, il sistema giudiziario italiano obbliga questia essereformali di un genitore, sostituto all’anagrafe con la formula padre ignoto (o madre ignota, se trattasi di due padri), ...

... mia figlia, il mio coming out epilastri emotivi che sorreggono la nostra famiglia allargata" ...la possibilità di essere creativa con il suo guardaroba in un momento in cui non si è più, ...... " Non ero mai stata insieme con altri. Volevo solo passare inosservata ". Invece ha ... mia figlia, il mio coming out epilastri emotivi che sorreggono la nostra famiglia allargata" di ...... come il Mese dell'Orgoglio LGBTQED che, rendendo idelle nazioni [occidentali] bersaglio di mutilazioni e stupri , assicura che i preoccupati tutori dinon causeranno problemi ...

Quei bambini di Padova travolti da norme e ideologie a misura di adulto La Gazzetta del Mezzogiorno

separare questo da quello, ma se una federazione non emana dall’alto, costantemente, un codice di comportamento civile, non separeremo mai i rifiuti degli adulti dal futuro dei bambini. Scusate lo ...In Ohio un piccolo di due anni ha sparato e ucciso la madre incinta, oltre che il bambino che la donna portava in grembo ...