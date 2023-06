Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP? In corsa per la top15 al Queen’s | dove può arrivare

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Lorenzoha staccato il biglietto per i quarti di finale del torneo500 di Londra. Il tennista italiano ha sconfitto lo statunitense Ben Shelton e si è cosìto la possibilità di proseguire la propria avventura sull’erba delè ora atteso dal probabile incrocio con il formidabile danese Holger Rune. Il toscano si è virtualmente issato al 15mo posto del, con 2.200 punti all’attivo e raggiungendo il miglior piazzamento in carriera nella graduatoria internazionale. Il 21enne ha superato l’americano Tommy Paul (2.110 punti, fuori al primo turno nella capitale britannica), ma la posizione che assumerà in classifica lunedì 26 giugno dipenderà da come si svilupperanno i tornei della settimana. Se Lorenzo...