Quando lavi l’auto in estate puoi danneggiarla pesantemente | gli errori che la distruggono

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Insi tende ancora di più a voler tenere pulita la propria auto, alcune decisioni sbagliate possono davveroUn’automobile va lavata per necessità non solo estetiche bensì funzionali. Infatti mantenere vetri, carrozzeria e altre componentistiche pulite permette di avere un veicolo più efficiente e, soprattutto nel caso di finestrini e parabrezza, la guida è più sicura. Gli– ilovetrading.itSì, perché in strada bisogna adottare una serie di accorgimenti ai fini di sicurezza, uno di questi è proprio mantenere le parti trasparenti (i vetri), che servono per la corretta visuale, perfettamente puliti.: si tende a lavare di più, ma facendo così causi danni a carrozzeria e vetri Soprattutto nella ...