"Quando due mani salvano la vita". Il protocollo con le istruzioni da seguire in caso di arresto cardiaco

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Balzanelli (Sis118): "Le indicazioni, se attuate tempestivamente, possono salvare almeno 20.000 delle 60.000 persone che ogni anno muoiono all’improvviso nel nostro Paese" Indicazioni salva-dal ministero della Salute che, con decreto del 18 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 13 giugno, ha adottato ilcon “leda, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l’uso dei defibrillatori semiautomatici Dae”,che “le centrali operative del 118 sono tenute a fornire durante le chiamate di emergenza”. “Si tratta di undi assoluta importanza salva-”, commenta Mario Balzanelli, presidente nazionale della Società italiana sistema 118 (Sis118). ...