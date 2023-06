Qualificazioni Euro 2024 | le classifiche dopo 4 turni

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Si è concluso ieri sera il quarto turno dellead. Per i raggruppamenti da cinque squadre si è chiuso il girone di andata, mentre le compagini inserite nei gruppi da sei hanno ancora un match da disputare. Alcune big viaggiano a ritmo spedito verso la conquista anticipata del primo posto, ma non mancano le sorprese in chiave qualificazione. Vediamo la situazione dei dieci giorni fino a questo momento, con le gare che si sono disputate nell’ultimo turno e l’aggiornamento della classifica.: Scozia infallibile, tutto facile per Francia e Inghilterra GRUPPO A Cammino impeccabile della Scozia, che comanda la classifica a punteggio pieno. La Spagna deve recuperare due partite (iberici impegnati con le Finals di Nations League), mentre Georgia ...

Gli ucraini puntano forte soprattutto su Bondarenko, Sudakov e Mudryk che vorrà dimostrare di valere i 100 milioni dispesi a gennaio dal Chelsea, con cui ha deluso. La Croazia, che ha in ...... i salari applicati nelle carceri tedesche , a seconda delle, tra 1,37 e 2,30l'ora sono incostituzionali . I giudici hanno motivato la pronuncia con il principio che il carcere ...Notizie calcio . Un campo ai limiti della praticabilità in Scozia - Georgia , gara valida per le2024. Il match è stato sospeso lungamente a causa del diluvio che si è abbattuto sul terreno di gioco, rendondolo ricolmo d'acqua. Dopo lo stop, e gli annessi lavori al manto ...

Qualificazioni Euro 2024, gol e highlights: vincono Belgio, Norvegia e Portogallo Sky Sport

I pronostici di mercoledì 21 giugno: al via gli Europei Under 21 con quattro partite in programma tra le 18:00 e le 20:45.Certo ormai di giocare nella Juventus anche nella prossima stagione, Arkadiusz Milik, attaccante classe 1994, commenta così il k.o della sua Polonia contro la modesta Moldavia ...