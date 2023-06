Qatargate | legali Cozzolino | ' giudice istruttore ne ha disposto liberazione' **

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "L'onorevole Andreaè libero. Il, dopo aver completato l'interrogatorio iniziato lunedì, durante il quale l'eurodeputato ha risposto a tutto le domande contestando puntualmente tutti gli addebiti, ne hala. Il provvedimento prevede alcune prescrizioni di rito, come non aver contatti con gli altri indagati e il comunicare preventivamente i suoi spostamenti dal Belgio". Lo comunicano gli avvocati dell'europarlamentare, Federico Conte, Dezio Ferraro e Dimitri de De Beco.

... la maxi - inchiesta nota all'opinione pubblica con il nome di. La decisione sarebbe ... Ieri idell'europarlamentare greca hanno fatto sapere che Kaili ha deciso di intentare una causa ...... da lunedì in stato di fermo a Bruxelles nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto. L'eurodeputato si trova nei locali della procura federale, accompagnato daiFederico Conte e ...... erano sotto sorveglianza da parte di diversi servizi segreti molto prima che il caso... Secondo gli ambienti, sarà difficile per Kaili convincere le autorità belghe che non era a ...

**Qatargate: legali Cozzolino, 'giudice istruttore ne ha disposto ... Il Dubbio

(ANSA) - BRUXELLES, 21 GIU - L'eurodeputato Andrea Cozzolino, indagato nell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate, è stato rilasciato. Accompagnato dai suoi legali, il politico ha lasciato la sede della ...L’inchiesta sul Qatargate, il presunto sistema di corruzione nel Parlamento europeo, procede da mesi e lunedì è arrivata una svolta inattesa: ...