Qatargate | Cozzolino è stato rilasciato

A due giorni dal fermo (e dall'addio all'inchiesta del giudice Claise) l'eurodeputato Andrea, indagato nell'inchiesta, è stato rilasciato. Accompagnato dai suoi legali, il politico ha lasciato la sede della procura federale a Bruxelles dopo un interrogatorio di cinque ore

In stato di fermo dallo scorso lunedì nell'ambito dell'inchiesta denominata Qatargate, l'eurodeputato Andrea Cozzolino, rappresentante del Partito democratico, è stato rilasciato. A dare da poco la no ...Il legale belga di Cozzolino, Dimitri De Beco, ha affermato al quotidiano belga Le Soir di essere "molto soddisfatto" della messa in libertà del suo cliente, perché si tratta della "decisione giusta".