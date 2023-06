Putin mette al bando il Wwf | le attività della Ong ambientalista in Russia diventano illegali

Ossiaha messo al bando il Wwf. La Procura generale ha accusato il Wwf, con sede in Svizzera, di 'minacciare' l'economia russa e di 'interferire' con gli affari interni del Paese, nonché di '...Cisolo a rischio, come società, di fronte alle crisi". Fridays For Future si sta battendo ...fossili è al centro dell'economia russa ed è proprio questo settore che offre a Vladimiril ...E nel suo paragrafo 41a fuoco così i punti di accordo e disaccordo, riscontrati già nei ... a suo dire giustamente impedito da Vladimirdi impossessarsi dell'Ucraina. Un motivo in più, per ...

Putin mette in pista i temibili missili Sarmat: "Presto in combattimento ... Metro

La Procura generale ha accusato il Wwf, con sede in Svizzera, di “minacciare” l’economia russa e di “interferire” con gli affari interni del Paese, nonché di “finanziare” le attività di organizzazioni ...L’Unioe europea ha varato l’undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Putin regisce aumentando la produzione di droni e mettendo fuorilegge il Wwf ...