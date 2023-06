Putin | La controffensiva ucraina rallenta

Si registra "un rallentamento dellaucraina", prosegue, "il nemico sta subendo perdite serie". Fino adesso, aggiungeripreso da Interfax, gli ucraini hanno perso "245 carri ...Per quanto riguarda il campo di battaglia ucraino, secondo'stiamo assistendo ad una pausa' delladelle forze armate di Kiev 'perché il nemico sta subendo gravi perdite'. Secondo ...C'e' "un rallentamento dellaucraina" e "il nemico sta subendo perdite serie". Lo ha detto il presidente russo Vladimirparlando ai laureati delle accademie militari. 21 giugno 2023

Zelensky: "La controffensiva non è un film di Hollywood". Putin: "Pronti i missili nucleari Sarmat" - Kiev: avanziamo in direzione di Tavria, a sud di Zaporizhzhia - Kiev: avanziamo in direzione di Tavria, a sud di Zaporizhzhia RaiNews

"C'è un rallentamento della controffensiva ucraina e il nemico sta subendo perdite serie". Presto i nuovi missili nucleari Sarmat saranno pronti per essere dispiegati. Così il Presidente russo Vladimi ...La propaganda russa parla di massacri dei soli soldati ucraini, mentre la cautela delle fonti Nato sembra dire che lo sfondamento ancora non c’è stato. Sul fronte diplomatico, molto significativi i co ...