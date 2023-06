Putin | «Dispiegheremo nuovi missili nucleari Sarmat»

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il presidente russo Vladimirin un incontro con i laureati delle università militari al Cremlino ha affermato che presto saranno dispiegati ibalisticie che la Russia continuerà la "triade nucleare" perché «questa è la chiave per la sicurezza militare del Paese e per la stabilità mondiale». Zelensky non crede che Vladimirsia pronto a usare le arminel conflitto in Ucraina, perché lo zar «ha paura per la sua vita, la ama molto». Il commento di Zelensky è arrivato durante un'intervista con la Bbc. In ogni caso, ha aggiunto il presidente ucraino, «non c'è modo di dirlo con certezza, soprattutto per quanto riguarda una persona senza legami con la realtà, che nel XXI secolo ha lanciato una guerra su larga scala contro il suo vicino».

'La Russia continuerà lo sviluppo della cosiddetta 'triade nucleare'', ha affermato il leader del Cremlino. Zelensky: 'Non credo userà armi nucleari, ...