Il tecnico del, ancora non si sa per quanto, è sempre Christophe. Accostato a Napoli e Marsiglia, entrambe naufragata, ancora sotto contratto con ilè quindi ostaggio del suo contratto parigino. Il suo entourage ha così parlato a Le Parisien: 'Non c'è fumata bianca (per la risoluzione del contratto in essere, ndr) e non ci sarà ......- Il Paris è molto vicino a Luis Enrique per il ruolo di nuovo allenatore dopo l'addio di; ... Era lui, assieme a Thierry Henry che lo avrebbe assistito, il principale sponsor di Thuram al. ...Le voci insistono tutte in un unica direzione, quella di un matrimonio trae Luis Enrique . Naufragata la possibilità Nagelsmann e conormai certo dell'addio, quella dello spagnolo appare come l'ultima possibilità valida per un club dalle grandi ambizioni come ...

Psg, Galtier è stanco: ha detto no a 2 piste e aspetta... Calciomercato.com

Christophe Galtier è ancora sotto contratto col PSG. Infatti, nessun passo in avanti per la risoluzione col club parigino con pagamento della buonuscita di 6 milioni, come scritto da Rmc Sport, è stat ...Il Milan non può competere con le casse del Paris Saint-Germain nella corsa a due per ingaggiare Marcus Thuram, ma il fatto che l'attaccante svincolatosi dal Borussia Monchengladbach non abbia ancora ...