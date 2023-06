Prova a buttarsi dal balcone | ma i vigili la salvano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Poteva finire in tragedia ma per fortuna una donna è stata salvata mentre si trovava in bilico suldi casa. L'intervento fulmineo deidel fuoco le ha salvato la vita. Le immagini sono ...

Poteva finire in tragedia ma per fortuna una donna è stata salvata mentre si trovava in bilico sul balcone di casa. L'intervento fulmineo dei vigili del fuoco le ha salvato la vita. Le immagini sono ......ma visto il prezzo (asta a partire dai 15 milioni di euro) è difficile immaginare Lotito... Rimani sempre aggiornato su LazioL'APP DEI TIFOSI.... E' GRATIS Scarica ...Lo stesso Giuseppe Santalucia è stato sostanzialmente sbugiardato da Md e Unicost prima ancora che dai suoi sullo sciopero e sull'inappellabilità, né Pd e M5s sembrano pronte anel fuoco per ...

Udinese-Juventus 0-1: la Vecchia Signora si deve accontentare della Conference RaiNews

Poteva finire in tragedia ma per fortuna una donna è stata salvata mentre si trovava in bilico sul balcone di casa. L'intervento fulmineo dei ...Meloni vuole tentare di ricucire lo strappo fra ministro e l'Anm, ma la riforma non si tocca «Tutti indispensabili, nessuno inutile». Tra gli addetti ai lavori le presunte critiche di Giorgia Meloni a ...