Proseguono gli sgomberi a Roma | liberati altri tre alloggi Ater a Fidene

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Dalle prime luci di oggi, mercoledì 21 giugno sono in corso le operazioni di sgombero di tre immobili di edilizia popolare nel quartiere diSerpentara. Le attività sono tuttora in corso da parte della Polizia di Stato e degli agenti della Polizia locale diCapitale che portano avanti il programma che è stato stabilito nel Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica. Un piano di intervento che si propone di procedere alla liberazione deglipopolari della capitale per restituirli alla città e ai cittadini bisognosi. I tre appartamenti che poliziotti e vigili stanno facendo sgomberare si trovano: uno in via Monte Resegone, un altro via Rina De Liguoro e il terzo in via Cesare Badiani. su Il Corriere della Città.