Prorogati i mutui under 36 | quand’è la nuova scadenza

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Buone notizie per i giovani che intendano comprare casa. Arriva la proroga per i36: la garanzia avrebbe dovuto scadere il 30 giugno 2023, ma un emendamento ha fatto slittare il termine ultimo al 30 settembre 2023. Il codicillo spinto dalla Lega e inserito nel Decreto Omibus (dl. 51/2023) all’articolo 4 sexies è stato accolto lunedì 19 giugno dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali alla Camera.36 prima casa: requisiti Il mutuo36 2023 offre due tipi di vantaggi: un mutuo garantito per i giovani a basso reddito e una serie di agevolazioni fiscali. La Legge di Bilancio ha esteso al 31 dicembre 2023 le agevolazioni per acquisto prima casa da parte di giovani36. I requisiti sono due: avere un Isee fino a 40mila euro; non avere ancora ...

All'orizzonte la proroga della garanzia statale Consap fino all'80% sui mutui prima casa stipulati da soggetti under 36. Condizioni e novità.