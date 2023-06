(Di mercoledì 21 giugno 2023) Sul mezzo il britannico Harding, esperto di traversate in solitaria un tycoon pachistano con il figlio e il numero uno della OceanGate

...i cui costi sono lievitati sino a 250mila dollari nel 2023 (lo scorso anno oscillavano fra i 100mila e i 150mila) e firmare tre documenti con i quali ci si assume il rischio di "poterdurante ...Siamoa offrire pari opportunità a tutti. I padiglioni resteranno anche dopo i sei mesi dell'...avevano firmato un contratto di responsabilità nel quale era indicata la possibilità di...Tra repubblichini di Salò , burocratia scappare in Svizzera, torturatori specializzati in ... per cui mai si parteggia, anzi, si spera, pagina dopo pagina, che possa, emale. Uno ...

“Pronti a morire”: cosa hanno firmato i passeggeri prima di salire sul sottomarino disperso La Stampa

Sul mezzo il britannico Harding, esperto di traversate in solitaria un tycoon pachistano con il figlio e il numero uno della OceanGate ...A ignorare gli allarmi saranno stati i greci ma tutti i paesi europei c’entrano perché stanno a guardare rimpallandosi le responsabilità. Come a Cutro fino a ...