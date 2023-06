Prompt engineering ed il futuro dell’Intelligenza Artificiale | sarà la specializzazione più richiesta?

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Sebbene l’intelligenzasia stata a lungo considerata un soggetto di fantascienza, è ormai chiaro che la sua diffusione è in costante aumento in molti settori della vita quotidiana. Il, in particolare, è unache sta diventando sempre più importante. Come un pilota che guida un aereo attraverso le turbolenze, l’ingegnere delè in grado di guidare il flusso di dati e di informazioni che alimentano l’intelligenza, e di far sì che risponda in modo efficiente e preciso alle esigenze degli utenti. In questo articolo, esploreremo il mondo del, e vedremo come questa ...

With custom LLMs trained on industry - specific data sets,abstraction, and advanced conversational AI, AiDE builds upon ValueLabs' responsible AI principles " promoting security, ...Nonostante ciò, l'Europol ha di recente messo in guardia sul fatto che tali blocchi possano essere bypassati se si posseggono abilità, anche non sofisticate, di, cioè le tecniche ...Fra i prossimi passi, il lancio imminente sulla piattaforma di un nuovo corso di '', che riguarda come usare al meglio e con consapevolezza i modelli LLM come ChatGPT. Il capitale ...

Prompt engineer: chi è, cosa fa e come iniziare Partita Iva

Speaking at AI Innovation Day, organised by IBM, Sharma claimed that there would not be any decrease in jobs due to AI but the dimension and types of roles required might change.Cybersecurity experts have warned that prompt engineering may be the new social engineering, airing concerns after finding cyber criminals were intentionally distorting large language models such as ...