Primi bilanci della controffensiva ucraina | scarse conquiste a prezzo di enormi perdite

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Preannunciata con largo anticipo, rimandata, smentita e infine attuata lentamente: per laè già arrivato il momento dei. I dati delleucraine e delle riterritoriali ottenute da Kiev provengono da fonti differenti e divergono sui dettagli, ma la sostanza è la medesima: un numero altissimo di mezzi distrutti e di soldati morti, a fronte di avanzamenti territoriali risibili. Le valutazioni degli analisti americani Si sono già espressi sulla questione due analisti americani piuttosto noti. Il primo è Larry Johnson, ex collaboratore CIA, secondo cui le elevateucraine sulla direttrice est di Zaporizhzhia costituiscono il segnale del “fallimento imminente” del contrattacco. Si può dedurre come le Forze armate di ...