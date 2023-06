Presentata la XV edizione di Switch2Product

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Dall’idea alla startup:chiude l’2022 con il Demo Day e inaugura il programma 2023 Cos’hanno in comune un gioco per bambini con disturbi del linguaggio, dei fitofarmaci bio, un sistema di navigazione interstellare e un dirigibile? Sono alcuni dei 21 progetti finalisti del percorso di accelerazione di2022 che ieri mattina hanno presentato la propria idea davanti a una platea di investitori e aziende. Il Demo Day, che si è tenuto al MADE – Competence Center Industry 4.0, è la tappa finale del lavoro compiuto durante i 4 mesi di accelerazione coordinati da PoliHub, durante i quali le startup hanno raccontato come intendono portare sul mercato le proprie innovazioni tecnologiche e scientifiche. Nel pomeriggio di martedì 13 giugno, è stata, inoltre, (sito web), la cui fase di raccolta candidature si ...