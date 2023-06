Premio Ischia | venerdì e sabato l’isola verde capitale dell’informazione

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il conflitto in Ucraina, i cambiamenti climatici, l’intelligenza artificiale questi i temi dei dibattiti e dei podcast che accompagnano la cerimonia di premiazione. Claudio Cerasa, direttore del Foglio, per la carta stampata, Francesca Fagnani, conduttrice di “Belve” per la Tv, Barbara Carfagna, Rai Uno per gli approfondimenti sulle società digitali ed il web, e Francesco De Luca, caporedattore del “Il Mattino” per il racconto sportivo sono i vincitori deldi giornalismo, giunto quest’anno alla sua 44° edizione. Alla giornalista televisiva e scrittrice Lucia Annunziata è stato, invece, assegnato il prestigioso“Internazionale alla carriera”. Luciano Tancredi, direttore del “Tirreno”, Giuseppe De Bellis, direttore di Skytg24, e Corrado Zunino inviato di Repubblica, sono i vincitori dei premi speciali ...