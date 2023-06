«Pratiche ingannevoli per far abbonare i consumatori a Prime» | le autorità Usa fanno causa ad Amazon

Leggi su open.online

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Abbonamenti facili senza consenso e disdette impossibili. Con questa accusa la Federal Trade Commission vuole portare in tribunale, per aver utilizzatoscorrette econ l’intento di far registrare a, rendendo poi complessa la cancellazione. «ha ingannato e intrappolato la gente in abbonamenti senza il loro consenso, frustrando e costando significative somme di denaro agli utenti», ha dichiarato la presidente dell’indipendente statunitense Lina Khan. Secondo l’agenzia, il colosso avrebbe progettato il proprio sito per spingere il consumatore attraverso i cosiddetti «dark patterns» – percorsi oscuri, nascosti – a compiere azioni non intenzionali, come la sottoscrizione all’abbonamento, rendendo poi molto più ...