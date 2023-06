«Pratiche ingannevoli» | le autorità Usa fanno causa ad Amazon La risposta del colosso | «Accuse false | gli utenti amano Prime»

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Abbonamenti facili senza consenso e disdette impossibili. Con questa accusa la Federal Trade Commission vuole portare in tribunale, per aver utilizzatoscorrette econ l’intento di far registrare ai consumatori, rendendo poi complessa la cancellazione.che l’azienda di Jeff Bezos respinge: «Affermazioni». «ha ingannato e intrappolato la gente in abbonamenti senza il loro consenso, frustrando e costando significative somme di denaro agli», ha dichiarato la presidente dell’indipendente statunitense Lina Khan. Secondo l’agenzia, ilavrebbe progettato il proprio sito per spingere il consumatore attraverso i cosiddetti «dark patterns» – percorsi ...

Le autorità Usa accusano Amazon di pratiche ingannevoli per Prime Il Sole 24 ORE

