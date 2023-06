Powell prevede altri rialzi dei tassi Borse deboli Piazza Affari tiene con le banche

(Di mercoledì 21 giugno 2023) In calo Wall Street dopo l'audizione del presidente della Fed. Ftse Mib chiude a +0,12%, Brembo giù del 6,04% in vista del trasferimento in Olanda

Nel frattempo sui mercati USA si muove in territorio negativo l' S&P - 500 , che registra una flessione dello 0,43%, dopo le parole del presidente della Fed,chealtri rialzi dei tassi ...Finale in ribasso per le Borse europee , il numero uno della Federal Reserve, Jerome, ha detto che quasi tutti i partecipanti del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, considerano appropriato alzare ancora i tassi d'interesse prima della fine dell'anno, in modo da ...Il numero uno della Federal Reserve, Jerome, ha infatti detto che quasi tutti i partecipanti del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, prevedono che sarà appropriato alzare ancora ...

La chiusura delle borse europee, i titoli in evidenza, le valute, lo spread Btp/Bund, le quotazioni del petrolio e del gas ...La scorsa settimana la Fed aveva deciso di lasciare i tassi invariati, al 5%-5,25%, prendendosi una pausa, dopo dieci rialzi consecutivi. La Banca centrale americana ha però fatto sapere che sono in ...