(Di mercoledì 21 giugno 2023) Le sue forme straordinariamente Porsche pongono la Carrera GT quasi fuori dal tempo, ma lei appartiene ormai all'epoca d'oro, quando le certezze termiche apparivano inscalfibili. Sono passati vent', per essere precisi, ché il tempo passa e quasi non ce ne accorgiamo. E oggi, due decenni dopo, il mondo è semplicemente cambiato e di quella Porsche, che aveva il compito di riassumere il decennio precedente e di dettare legge per quello a venire, rimangono alcuni flash. Per cominciare, il tunnel altissimo che, senza soluzione di continuità, s'inclinava e diventava console, la cui lezione è ancora evidente sulle Porsche di oggi. Poi la leva del cambio (manuale, perché il Tiptronic sarebbe stato inadeguato e il tempo non bastava per completare lo sviluppo del PDK), che esibiva un pomello realizzato con legno di faggio: con la sua leggerezza contribuiva in maniera ...