Porsche - Nuovi investimenti in Italia | apre a Lecce un centro per sviluppo software

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Lacontinua a investire in. Infatti, il Nardò Technical Center, ilprove salentino gestito dalla controllataEngineering, ha inaugurato una nuova divisione dedicata allodiper veicoli intelligenti e connessi. A spiegare le logiche dell'operazione è Antonio Gratis, direttore generale dell'NTC: "Le tecnologie digitali ricopriranno un ruolo sempre più determinante nel futuro dell'industria automobilistica. Con la nuova divisione, possiamo sviluppare e testare questo tipo di funzioni per i nostri clienti direttamente a Nardò. La nuova divisione si concentrerà sulle funzioni di guida altamente automatizzata, sulla comunicazione veicolo-veicolo e veicolo-infrastruttura e sulle soluzioni di connettività. Questa ...

... per esempio, il lancio dellaMacan elettrica e dell'Audi Q6 e - tron sulla nuova ... e in Nord America, dove si punta ad ampliare le quote di mercato tramitemodelli come pick - up e Suv ......, Lamborghini, McLaren. Oggi questo settore è sempre ricco di passione, ma è diventato un ... ci sono semprelayout e aggiornamenti, questo è il settore del motosport. Il mio sogno è ...Un po' come il record al Nürburgring per auto come BMW M, Mercedes AMG o, giusto per ... Durante il test, la Koenigsegg ha stabilito almeno quattrorecord, ma come ci è riuscita Si tratta ...

MACERATA - Arriva in località Canfaito, a San Severino, a bordo della sua Porsche Macan per raggiungere la faggeta, si imbatte in una pattuglia dei carabinieri che aveva ...Microsoft e Porsche rinsaldano la propria partnership annunciando una collezione celebrativa di Xbox Series X e controller Xbox a tema ...