Ponza Moby Fantasy | il traghetto più grande del mondo “s’inchina” all’armatore Vincenzo Onorato

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 21 giugno 2023)– Come la migliore sposa che si rispetti è arrivata in ritardo. Hanno dovuto l’altra mattina cinque ore i turisti e i residenti di Olbia per vedere arrivare nel porto della capitale della Costa Smeralda il, ilpiùdelche, prima di salpare dal porto di Livorno alle tre L'articolo Temporeale Quotidiano.