Pomigliano d' Arco | fiori e messaggi sulla panchina dove è stato ucciso Frederick

I cittadini di Pomigliano d'Arco, nel Napoletano, hanno portato fiori e messaggi sulla panchina dove è stato ucciso, a seguito di un violento pestaggio, Frederick, il senza fissa dimora ghanese di 40 anni. Due 16enni sono stati fermati in quanto "gravemente indiziati" di aver ammazzato di botte il clochard ghanese Frederick Akwasi Adofo, 43 anni, nella notte tra domenica e lunedì a Pomigliano d'Arco (Napoli). La procura minorile contesta loro il reato di omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. "Hanno continuato a sferrare calci e pugni, molti dei quali ..."

Clochard ucciso a Pomigliano d'Arco, fermati due 16enni TGCOM

NAPOLI – Svolta nel caso del clochard ucciso in strada nella notte tra domenica e lunedì a Pomigliano d'Arco, nel napoletano. Sono "gravemente indiziati di omicidio volontario, commesso con ..." Hanno 16 anni e dovranno rispondere di omicidio volontario i due presunti assassini di Frederich, il clochard quaratenne di origine ghanese ucciso due giorni fa a Pomigliano d'Arco.