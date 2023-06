Pomigliano D’Arco | fermati due sedicenni per l’omicidio del clochard | «Aggressione violenta e immotivata»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Due minorenni, entrambi di 16 anni, sono statidai carabinieri di Castello di Cisterna perché considerati responsabili deldi Frederick Akwasi Adofo, il senza fissa dimora 40enne di origine ghanese ucciso in un pestaggio a. L’accusa contro i due minorenni è di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Gli inquirenti sono riusciti a individuare e identificare i due responsabili grazie alle telecamere di zona e al monitoraggio dei social network. In un video viene immortalato l’episodio di violenza. L’uomo viene aggredito prima con dei pugni poi viene preso a calci, anche in testa. Dalle immagini, i militari sono risaliti ai volti e agli abiti dei due aggressori. Sui loro profili social, dove sono stati pubblicati altri video di violenza, con foto di coltelli e ...