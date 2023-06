Pomezia | formata la giunta | nominati altri 4 assessori | Luisa Bonfiglio è la vicesindaco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La nuovacomunale diè ormai quasi al completo. Dopo i primi dueil giorno del giuramento del neo sindaco Veronica Felici, ecco chequattro si sono aggiunti a formare la squadra vincitrice dopo il primo turno elettorale che ha visto vincere la coalizione di centrodestra. Glisono stati formalmentela mattina del 19 giugno, anche se già da qualche giorno i loro nomi circolavano nei corridoi dei palazzi comunali e non solo. Ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, nonché con la nomina di, è andata– ). Nicolò Antonino Barone è stato scelto per i Lavori Pubblici e Sport, mentre Luigi Lupo per i servizi ...