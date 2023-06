(Di mercoledì 21 giugno 2023) Non è mai corso buon sangue trae Max, e l'autobiografia dell'ex centravanti di Juve, Milan e Nazionale Il momento giusto (scritta con il giornalista della Gazzetta dello Sport G. B. Olivero) svela da cosa è nato tutto: 'Ho smesso con il calcio persua', ha messo nero su bianco Supera proposito delche lo allenò nella sua ultima ...

Non è mai corso buon sangue trae Max Allegri , e l'autobiografia dell'ex centravanti di Juve, Milan e Nazionale Il momento giusto (scritta con il giornalista della Gazzetta dello Sport G. B. Olivero) svela da cosa è ...ha presentato "Il momento giusto", la sua autobiografia scritta insieme al giornalista della Gazzetta GB Olivero con Cairo Editore, allo store Mondadori di Milano in Piazza Duomo: ecco ...Le parole di Giancarlo, padre di Filippo e Simone, a margine della presentazione dell'autobiografia di'Il momento giusto', presentata ieri alla Mondadori in piazza Duomo a Milano

Pippo Inzaghi massacra Allegri: "Mi sono ritirato per colpa sua", la rissa col mister Liberoquotidiano.it

Tra l'allenatore della Reggina Inzaghi e Reggio Calabria è stato subito vero amore: gli elogi del tecnico alla città dello Stretto ...L'allenatore della Reggina, Pippo Inzaghi, ha presentato il suo libro, scritto con il giornalista della Gazzetta, G.B. Olivero L'allenatore della Reggina, Pippo Inzaghi, ha parlato… Leggi ...