Pietralata – Scoppia incendio in un appartamento | 2 anziani al 118 per controlli

(Di mercoledì 21 giugno 2023) – “Alle ore 06:15 circa, due squadre VVF, con l’ausilio di un’autoscala, un’autobotte e il TA 6, sono intervenute in Via della Magnetite, 30 per l’di unal primo piano di una palazzina di quattro. Le fiamme hanno interessato il solo vano cucina, le due persone anziane occupanti dell’alloggio sono state affidate alle cure del 118 per un controllo. Nessun danno strutturale. Carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza”. Così in una nota i Vigili del Fuoco. (Com/Red/Dire)