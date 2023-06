Piero Angela tra le tracce della Maturità | il ringraziamento di Alberto | ' Mio padre accanto ai giovani | ora tocca a voi'

' Questa mattina ho appreso, come tanti di voi, che, tra le tracce della prima prova della maturità 2023, c'è un brano tratto da Dieci cose che ho imparato , l'ultimo libro di mio padre. Questo non è un solo riconoscimento a lui in qualità di divulgatore e giornalista, ma rappresenta anche un messaggio di fiducia per l'intera categoria dei giornalisti ' . Così oggi ...AGI/Vista -, Oriana Fallaci, Quasimodo e WhatsApp: ecco le tracce della maturità 2023. L'infograficaAl via gli esami di maturità del 2023: le tracce della prima prova, da Moravia e Quasimodo a. Sono partiti nella mattinata del 21 giugno gli esami di maturità del 2023. Oltre 536mila studenti italiani hanno affrontato la prima prova , quella di italiano. La prova con cui, ...

Esami maturità 2023, prima prova: le tracce su Quasimodo, Moravia, Piero Angela e Whatsapp Open

"Nel corso di tutta la sua vita - sottolinea Alberto Angela - Piero ha fatto della buona informazione, ha lavorato in modo limpido e razionale, documentandosi e spiegando in modo chiaro e attento ...