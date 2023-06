Piercamillo Davigo | condannato ad 1 anno e 3 mesi per rivelazione di segreto d' ufficio l' ex pm di mani pulite

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’ex pm del pool diè statooggi, mercoledì 21 giugno, ad une 3perdi segreti d’. In particolare avrebbe diffuso informazioni riservate sugli interrogatori dell’avvocato di Eni Piero Amara riguardo alla presunta loggia massonic

Uno strano scherzo del destino ha voluto che proprio ieri, mentre l'aula del Senato commemorava Silvio Berlusconi, in un'altra aula, di tribunale,venisse condannato a quindici mesi di reclusione, con sospensione della pena, per rivelazione del segreto di ufficio e a 20.000 euro di risarcimento nei confronti di Sebastiano ...La condanna diper rivelazione di segreto d'ufficio ha pochi precedenti e avvera una doppia profezia. Quella di Francesco Cossiga ("Finiranno per arrestarsi tra di loro") e quella di Silvio ...Lo hanno dovuto sperimentare sulla loro pelle gli avvocati e i giudici del tribunale di Brescia chiamati a processare, il celebre Dottor Sottile del pool Mani Pulite finito sotto ...

Caso Amara, Davigo condannato a un anno e 3 mesi Agenzia ANSA

Piercamillo Davigo, uno dei magistrati simbolo del pool “Mani pulite”, è stato condannato dal Tribunale di Brescia a 15 mesi con l’accusa di violazione del segreto sul “caso Amara per aver fatto circo ...Piercamillo Davigo è stato condannato. Un anno e 3 mesi con la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel casellario giudiziale e la concessione delle attenuanti generiche ...