Pichetto “Direttiva Ue su inquinamento ha tempistica inadeguata”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Nonostante i significativi livelli diriduzione degli inquinanti raggiunti in Europa, l’resta un problema rilevante. L’Italia ha manifestato apprezzamento sul livello di ambizione della proposta europea, macontestualmente ha richiesto di fissare tempistiche con cui sipossa ragionevolmente ottemperare. Laprevista dallaapparea raggiungere i target fissati, inquanto non vi sarebbe una reale possibilità di implementare lenecessarie azioni coordinate a livello europeo, nazionale elocale”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezzaenergetica, GilbertoFratin, nel corso del question timealla Camera. “Auspichiamo un confronto con la Commissione pervalutare la correttezza dei dati e la metodologia utilizzata perla stesura della ...

Al Consiglio europeo l'Accordo sulla Nature restoration law è passato con il voto contrario di Italia, Austria, Belgio, Finlandia, Olanda, Polonia e Svezia.