Piazza Pacca | De Pierro | “Cabaret mediatico | la minoranza è un disco rotto”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Sono venuti allo scoperto. Non c’è nessun sipario perché non c’è nessun teatro. Invece lavuole solo spettacolarizzare le vicende dei lavori Pics aCardinal. Il sindaco Mastella ha parlato un linguaggio di chiarezza e verità: restiamo nel perimetro delle istituzioni repubblicane e tuteliamo il sito con un dialogo proficuo con la Soprintendenza. Le minoranze vogliono montare il, anche a costo di sconfessare seccamente qualche consigliere di opposizione che si era accorto del populismo becero che aleggia sulla questione. E che ora si arrende alla logica di tenere aperto il sipario. È la conferma evidente che è in corso un qualcosa che si può unicamente definire montatura mediatica. Ormai è un...