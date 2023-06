Pharrell Williams sul suo monumentate debutto da Louis Vuitton | «Sono un sovrano in questo lavoro»

Tra le sfilate menswear più attese di ieri quella firmata da: la sua prima passerella per Louis Vuitton , è stata la più acclamata di tutto il panorama della moda. Proprio per questo motivo a Parigi sono atterrate le più grandi star ...La nuova linea Louis Vuitton Men ideata dal produttore, musicista e ora designer di modaè stata presentata ieri sera 20 giugno 2023 a Parigi . Pont Neuf è stata l'incredibile location pensata dal nuovo direttore creativo della Maison per presentare la nuova collezione ...Men's Spring - Summer 2024 Show. Against a backdrop evocative of the radiant sun, Louis Vuitton Men's Creative Directorwill present his first collection for the Maison at the illuminated Pont Neuf in ...

Pharrell Williams debutta sulla passerella, da Beyoncè a Rihanna: guarda chi c'era ad applaudirlo TGCOM

Pharrell Williams debutta alla Paris Fashion Week Il debutto di Pharrell Williams come creative director di Louis Vuitton ha visto la partecipazione di tantissime celebrity internazionali. (My Luxury) ...La sfilata-evento di Louis Vuitton, martedì sul Pont-Neuf a Parigi, ha suscitato scalpore nella maggioranza di sinistra del sindaco di Parigi. Gli ambientalisti denunciano una "privatizzazione dello s ...