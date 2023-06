Pharrell Williams debutta come direttore creativo di Louis Vuitton

La nuova linea Louis Vuitton Men ideata dal produttore, musicista e ora designer di modaè stata presentata ieri sera 20 giugno 2023 a Parigi . Pont Neuf è stata l'incredibile location pensata dal nuovo direttore creativo della Maison per presentare la nuova collezione ...Men's Spring - Summer 2024 Show. Against a backdrop evocative of the radiant sun, Louis Vuitton Men's Creative Directorwill present his first collection for the Maison at the illuminated Pont Neuf in ...L'evento non era atteso, di più. A Parigi, è arrivato il debutto dicome direttore creativo di Louis Vuitton , chiamato a colmare il vuoto lasciato dalla prematura scomparsa di Virgil Abloh. Beyoncé, Zendaya, Rihanna... tutte le star che hanno ...

Pharrell Williams debutta sulla passerella, da Beyoncè a Rihanna: guarda chi c'era ad applaudirlo TGCOM

«Questo non è un lavoro, è un sogno» ha detto Pharrell Williams a Vogue Italia, alla vigilia della sua prima sfilata-evento per Louis Vuitton. Quella super attesa, che non solo ha aperto la settimana ...Da Rihanna, Beyoncé, Zendaya e Kim Kardashian tra i super ospiti al Damoflage in passerella al concerto di Jay-Z: sul Pont Neuf con la collezione uomo Primavera Estate 2024 ...