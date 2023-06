Pettinelli e Di Carlo | il gossip che nessuno si aspettava!

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 21 giugno 2023) È passato molto tempo dalla fine della storia d’amore tra Annae Stefano Macchi. Avevamo conosciuto la coppia nel 2019, quando la relazione venne messa alla prova di fronte alle telecamere con la partecipazione a Temptation Island Vip. Il capitolo pare più che chiuso per la nota speaker che, da quanto si vocifera, starebbe flirtando con l’ex fidanzato di quella che si può tranquillamente definire una sua ex collega di Amici. Scopriamo di chi si tratta e tutto quello che è emerso. Annae quel flirt in corso: lui è l’ex di un’altra prof di Amici Annanon è più una professoressa di Amici di Maria De Filippi. Il suo posto è stato occupato da Arisa, in attesa di capire se verrà confermata per la prossima edizione. Fatto sta che l’uomo con cui laavrebbe intrapreso una conoscenza ...