Perde rene in rissa durante partita di calcio a Seregno | indagato un genitore di 47 anni

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 21 giugno 2023) I carabinieri della compagnia di(Monza Brianza) hanno denunciato un 47enne residente a Muggiòper i reati die lesioni personali gravissime per aver colpito con unil 44enne seregnese, dirigente e allenatore in seconda della squadra giovanile SPGII dell'oratorio Sant'Ambrogio di, che ha perso un. Le indagini, consistite nell'analisi delle informazioni raccolte dai testimoni, hanno in breve tempo permesso di ricostruire i fatti e, con ampia probabilità, identificare nel 47enne di Muggiò il responsabile - riconosciuto da almeno tre testimoni - delsferrato contro il 44enne.