(Di mercoledì 21 giugno 2023) C'è grande attesa per il DPCM che verrà pubblicato a breve suidei. Il tema è stato uno di quelli affrontati nel corso del Question time del 19 giugno in diretta su Orizzonte scuola Tv. L'articoloai 24 CFUindi. I

Dal 2024/25 però assunzioni in codadocenti, potranno svolgersi online fino al 50% del totale Concorso straordinario religione cattolica, sale al 70% la quota per le assunzioni ...... favorire la transizione all'economia della conoscenza, acquisire e generare tecnologie... Si tratta diche si muovono su orizzonti temporali diversificati. Nel breve periodo si ...... ha fissato nel 40 per cento la quota di riserva per chi ha un contratto in corso, anche nelle scuole paritarie, e vuole accedere aiuniversitari. Non specificando al momento ...

Percorsi abilitanti docenti, oltre ai 24 CFU saranno riconosciuti altri crediti acquisiti in corsi di laurea, master, dottorato. I criteri [BOZZA] Orizzonte Scuola

Le piccole e medie imprese (che sono la stragrande maggioranza delle aziende italiane) hanno la scala minima per mettere a terra l’open innovation Se n'è parlato al WMF di Rimini. La partita è dura m ...Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto Pa 2, che contiene diverse misure importanti che riguardano il settore dell'istruzione. Fra queste si segnala un intervento sui percorsi abilitanti per ...