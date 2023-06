Perché i tappi di plastica non si staccano più dalle bottiglie

Leggi su agi

(Di mercoledì 21 giugno 2023) AGI - In principio furono le linguette delle lattine: i consumatori avevano la propensione a gettarle per terra una volta aperte e così nel 1989 una legge statunitense, presto recepita in tutto il mondo (grazie anche alla globalizzazione del mercato delle bevande) introdusse quelle 'a scomparsa'. Poi venne il turno dei famigerati six-pack: quegli anelli diche tenevano insieme le lattine nelle confezioni da sei e che si erano trasformate in trappole micidiali per le tartarughe marine, che vi rimanevano impigliate e si strangolavano. Nel 1994 il Congresso stabilì che dovessero essere dibiodegradabile e da qualche anno un produttore di birra danese li ha sostituiti con punti di colla. Insomma: le bevande in lattina o in bottiglia hanno sempre portato con sé un problema ambientale moltiplicato in modo esponenziale dall'oscuro e ...