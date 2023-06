Perché Fedez e Luis Sal hanno litigato? Ecco la verità sulla rottura

(Di mercoledì 21 giugno 2023)Sal? Come ben sapete, i due ex amici non conducono più insieme “Muschio Selvaggio”. Dopo aver fatto dei video “botta e risposta”, spunta il possibile motivo dellaSal: il vero motivo Secondo the pipol, dietro la separazione di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

e Luis Sal hanno litigato Come ben sapete, i due ex amici non conducono più insieme "Muschio Selvaggio". Dopo aver fatto dei video "botta e risposta", spunta il possibile motivo della ......sul suo profilo Tiktok ha spiegato cosa è accaduto in realtà enella foto pubblicata dal cantante il tatuaggio sembra che sia fatto male. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.,...Scesero in campo poi tutti i maître à penser della sinistra:, Arisa (recentemente massacrata ... Si dovrebbe dire,non si può fare altrimenti, che certamenti le coppie gay possono far ...