(Di mercoledì 21 giugno 2023) di Leonardo Botta Nel mare magnum di frasi fatte seminate in giro, nei giorni della scomparsa di Silvio(gli sia lieve la terra), alcune davvero non si possentire.ha parlato (ci vuole davvero una bella faccia tosta) di rivoluzione liberale del cavaliere; uno dei pochi commentatori di area conservatrice che ha mostrato, invece, una lodevole dose di obiettività è stato il giornalista Francesco Borgonovo, che ha attribuito all’ex premier l’affettuoso appellativo di “monarca”. Qualcun altro l’ha definito il “salvatore della patria” contro il pericolo “comunista” (vabbè, stendiamo un velo pietoso). Ma l’affermazione, a mio modesto parere, più stucchevole di tutte è quella secondo cui il “capolavoro”, nonchéereditario di, siano i...

... è salito sugli spalticercare di riportare la situazione alla calma ma è stato colpito alla schiena dache ha sferrato un violento calcio. Calmatasi la situazione, l'uomo ha fatto ...L'altro giorno, nel Dorset,mi ha decapitato. Sono in buona compagnia: negli scorsi mesi ... in Cumbria, un tizio ha preso un cignoil collo e l'ha lanciato addosso a un passante. In Essex,......e forsefare una promessa. Soli: è possibile che abbiate un incontro totalmente inaspettato praticando, ad esempio, un'attività sportiva. Potrebbe essere un perfetto sconosciuto oche ...

Per qualcuno il miglior lascito di Berlusconi sono i fasti dell’attuale governo. Nulla di più falso Il Fatto Quotidiano

Iniziano a uscire dalle scuole anche gli studenti milanesi impegnati con la prima prova scritta della maturità. (ANSA) ...In un momento di ricostruzione, chiediamo cosa rappresenta il club bianconero a chi può spiegarlo: “Devi imparare da solo e in fretta che primeggiare è un dovere” ...