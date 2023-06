Pentathlon | Giochi Europei 2023 | i convocati dell’Italia ai raggi X Elena Micheli e Giorgio Malan guidano i comparti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tutto pronto per gli European Gamesche, anche in questa occasione, vedranno ilmoderno tra gli sport inseriti nel ricchissimo programma che vivremo a Cracovia (Polonia). Le gare, che si svolgeranno presso l’AWF Sports Centre, inizieranno il 25 giugno con le qualifiche femminili, quindi dal 29 giugno saranno assegnate le prime medaglie con le staffette miste, mentre il primo luglio sono in programma le finali individuali che metteranno in palio ben otto carte olimpiche per genere (ma al massimo una per Nazione). Come sarà composta la squadra azzurra? Vedremo al via otto atleti, quattro uomini e quattro donne, e saranno: Alessandra Frezza (Aeronautica Militare),(Carabinieri), Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Francesca Tognetti (Carabinieri), Matteo Cicinelli (Carabinieri), ...